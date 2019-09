Fotbal: Ex-dinamovistul Dussaut a semnat pentru FC Viitorul

18:50

Enrique Iglesias va lansa la 4 octombrie albumul său 'Greatest Hits' care va cuprinde 16 dintre marile sale succese, printre care 'Bailando' şi 'Hero', a anunţat joi cântăreţul spaniol, care trăieşte la Miami, pe contul său de Twitter, relatează EFE.Deşi artistul le-a cerut fanilor de pe reţeaua de socializare să ghicească piesele care vor fi incluse în această compilaţie, în schimbul unui exemplar cu autograf, fost sa companie discografică, Universal Music Latino Entertainment, a difuzat deja lista celor 16 succese prin care se află piese în engleză şi spaniolă.Printre acestea se numără 'Could I Have This Kiss Forever', alături de regretata Whitney Houston, 'I Like It', în colaborare cu rapperul Pitbull, 'Tonight (I'm Fuckin' You)' şi 'Be With You'.Enrique Iglesias, tatăl gemenilor Lucy şi Nicholas împreună cu fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova, născuţi în decembrie 2017, a inclus ambele variante, în spaniolă şi engleză, ale piesei 'Bailando', cântate împreună cu Sean Paul, Descemer Bueno şi Gente De Zona.Lista include şi 'Cuando me enamoro', în duet cu solistul dominican Juan Luis Guerra, 'El perdedor', însoţit de mexicanul Marco Antonio Solís, şi 'Loco', în colaborare cu Romeo Santos.Mai fac parte de asemenea piesele 'Mentiroso', 'Dónde estás corazón', 'Escape' şi două cântece cu duetul portorican Wisin & Yandel: 'Lloro por ti' şi 'No me digas que no'.Acest album demonstrează, potrivit companiei sale discografice, "marea versatilitate muzicală" a cântăreţului madrilen care a cochetat cu diferite genuri care merg de la balade urbane şi până la muzica pop.De-a lungul carierei sale, Enrique Iglesias, câştigător a zeci de premii Grammy şi Latin Grammy, a susţinut spectacole în faţa a 10 milioane de fani, a vândut peste 170 de milioane de discuri şi a acumulat 14 miliarde de vizualizări în întreaga lume pe platformele digitale.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)