O profesoară din Târgu-Jiu a fost bătută, sechestrată și şantajată de directoarea adjunctă a unității

13:00

Scene șocante au fost surprinse într-un spital din România. USR Constanţa a postat pe Facebook imagini deplorabile de la Secţia de psihiatrie de la Palazu Mare a Spitalului Judeţean Constanţa, precizând că „arată ca un loc unde s-ar putea turna filme horror”. „Paturi vechi, cearceafuri pătate, pereți scrijeliți cu mesaje ale foștilor pacienți, toalete insalubre, […] The post Imagini șocante, într-un spital din România. Paturi vechi, pereţi cojiți şi toalete insalubre la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Constanța appeared first on Cancan.ro.