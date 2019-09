Steaua, victorie clară cu Rapid 2 în Liga 4! Fanii lui ŢSKA Moscova au fost la meci | GALERIE FOTO

17:40

Primul serviciu de gaming in cloud a fost lansat zilele trecute în ţara noastră. Jocuri precum Fortnite, World of Tanks, Call of Duty şi multe altele pot să fie jucate acum de pe orice computer care are o conexiune bună la internet. Chiar şi deţinătorii de Apple se pot bucura acum de cele mai cunoscute jocuri pentru că Boosteroid este disponibil şi pe Mac. Practic în loc să cumpere computere scumpe, de peste 2000 euro, gamerii pot juca orice joc pentru un abonament lunar de 9,99 euro. Fiind prim...