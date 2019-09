Larry Wallis, chitarist al formației Motörhead, a murit. Care este cauza decesului

13:30

ANM a făcut anunțul! Vor fi -6 grade în weekend-ul 21-22 septembrie. O zonă de presiune ridicată va acapara țara noastră în acest final de săptămână, în consecință și vremea va fi frumoasă, cu un cer variabil spre mai mult senin, iar precipitațiile vor fi inexistente. Totuși, România va fi situată pe partea posterioară a anticiclonului, […]