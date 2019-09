Artista Daniela Răduică, „moștenitoarea” Stelei Popescu, la Vocea României

20:40

Alexandra are 23 de ani, este studentă la Facultatea de Arhitectură și extrem de frumoasă. Nicolae și Elena Ceaușescu au avut trei copii, Zoia, Nicu și Valentin. Valentin este singurul care trăiește și are doi copii, printre care și Alexandra, o tânără de 23 de ani. Alexandra este al doilea copil al lui Valentin, după […] Post-ul Cum arată nepoata lui Nicolae Ceaușescu. Alexandra are 23 de ani și este studentă la Facultatea de Arhitectură apare prima dată în Libertatea.