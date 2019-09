Imagini care îți topesc inima! Ce a făcut Karmen în culisele de la Vocea României în timp ce sora ei, Adriana Simionescu, era pe scenă și cânta

13:50

Scene halucinante au fost surprinse pe străzile din Constanţa. Un polițist local rupt de beat, în uniformă, care abia se putea ține pe picioare, a fost filmat de trecători. Aflat în stare avansată de ebrietate, poliţistul local a fost surprins în timp ce-şi menţine cu greu echilibrul, iar la un moment dat chiar cade. S-a […]