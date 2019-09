Evenimentul de la baza ultrasecretă Zona 51 nu a atras decât 100 de persoane. Două milioane de oameni anunțaseră că vor invada unitatea militară

22:30

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat, vineri seară, că va elibera „la frontierele” Europei membrii reţelei teroriste Stat Islamic capturaţi de armata americană, dacă statele europene refuză repatrierea acestora. "Eu am învins califatul. Când am ajuns la putere, califatul era răspândit peste tot. Am învins califatul, reţeaua ISIS, iar acum avem mii de prizonieri de […] Post-ul Donald Trump ameninţă Europa cu eliberarea „la frontiere” a teroriştilor capturaţi de SUA apare prima dată în Libertatea.