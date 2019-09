Iaşi: Controale în unităţile de învăţământ din judeţ după ce elevii au primit alimente mucegăite

04:30

Rapperul britanic Dave a câştigat joi seară, la Londra, prestigiosul Mercury Prize pentru albumul său ''Psychodrama'', care explorează identitatea persoanelor de culoare şi denunţă rasismul instituţionalizat, informează AFP."Nu ştiu ce să spun, vreau în primul rând să o invit pe mama mea să urce pe scenă", a declarat cântăreţul după ce a interpretat piesa sa emoţionantă ''Psycho'' pe scena celebrei săli de concert Eventim Apollo Hammersmith din capitala britanică."Vreau să-i mulţumesc fratelui meu, Christopher (aflat în închisoare din 2013, n. red.), care a inspirat acest album. Aici este povestea ta", a adăugat muzicianul de 21 de ani.Creat în 1992, Mercury Prize recompensează cel mai bun album britanic sau irlandez lansat în ultimele 12 luni. Câştigătorul primeşte suma de 25.000 de lire sterline (28.000 de euro), iar albumul laureat înregistrează o creştere a vânzărilor."Este un mare onoare. Este cu siguranţă cea mai frumoasă zi din viaţa mamei mele", a glumit Dave în timpul conferinţei de presă.Albumul ''Psychodrama'' este o incursiune în moştenirea apăsătoare a comunităţii persoanelor de culoare, dar şi o celebrare a indentităţii acesteia.Este un album ''de curaj şi de onestitate, pur şi simplu excepţional'', a apreciat DJ-ul Annie Mac, membră a juriului, în momentul decernării premiului.Ceremonia decernării a fost deschisă de trupa rock britanică Foals, nominalizată pentru albumul ''Everything not saved will be lost - Part 1'', apreciat de prezentatoarea ceremoniei, Lauren Laverne, ca fiind ''o coloană sonoră a dramei schimbărilor climatice''.Pe scenă a urmat cântăreaţa Anna Calvi, al cărei album ''Hunter'' explorează noţiunile de gen în scopul ''eliberării de patriarhat''. Artista a încheiat interpretarea melodiei ''Don't beat the girl out of my boy'' în genunchi, în aplauzele publicului.Cântăreţul Slowthai (24 de ani), considerat un fenomen al muzicii rap britanice, a energizat auditoriul cu albumul său ''Nothing Great about Britain''. ''Nu este nimic măreţ în Marea Britanie'' a repetat artistul asemenea unui motto, profitând de prezenţa sa pe scenă pentru a-l ironiza pe Boris Johnson, fluturând o mască înfăţişându-l pe premierul britanic.Pe scenă au mai urcat trupa punk Idles, formaţia Black Midi, trupa punk irlandeză Fontaines DC, cântăreţele Little Simz, Cate Le Bon, Nao şi trupa SEED.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mihaela Moise, editor online: Ada Vîlceanu)