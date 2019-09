Ziua fără autoturisme în București. Care sunt străzile pe care nu vor circula mașini, duminică

15:50

Jurnalista Alice Iacobescu, fosta prezentatoare de la Digi24, este noul director de știri al postului Europa FM. Alice Iacobescu va conduce redacția de știri Europa FM și va putea fi ascultată săptămânal de fanii postului. Jurnalista l-a înlocuit pe Teodor Tiță care a renunțat la presă pentru a se alătura echipei de campanie a lui […]