ANM: vremea se schimbă radical începând de luni! Ce temperaturi vor fi în weekend-ul 21 – 22 septembrie în România

16:50

Doi frați adoptați din România s-au regăsit după 24 de ani. Fratele adoptat în America și sora adoptată în Italia s-au întâlnit și îmbrățișat recent pentru prima dată. Ei au petrecut câteva zile împreună și s-au bucurat pe deplin de frumoasa regăsire. Înregistrarea momentului întâlnirii a fost postată pe pagina de Facebook Copiii niciodată uitați […] The post (VIDEO) Regăsire emoţionantă după 24 de ani. Doi frați adoptați din România s-au întâlnit pentru prima oară appeared first on Cancan.ro.