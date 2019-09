Poliţia în alertă! O minoră din Poiana Mare a dispărut, după ce a terminat orele la şcoală

17:00

Antonia a dezvăluit cât durează o partidă de amor cu Alex Velea. Pe modelul împrumutat de la americani, și vedetele de la noi se lasă „comentate” . Așa a fost și cazul lui Alex Velea, care s-a lăsat ”desființat”. În „Roast-ul lui Alex Velea”, cea care a reușit să stârnească cele mai multe hohote de […] The post Antonia a dezvăluit cât durează o partidă de amor cu Alex Velea appeared first on Cancan.ro.