Primele imagini cu criminalul din Timișoara! Cosmin Titiș, încătușat după 3 ore de la uciderea iubitei sale, Maria Karina

17:20

Un incendiu violent a izbucnit, vineri după-amiază, într-o localitate din Dâmbovița. O casă a fost cuprinsă de flăcări uriașe, iar de aici focul s-a extins cu repeziciune la alte două construcții din imediata apropiere. (VEZI ȘI: FOC LA UN DEPOZIT DE MATERIALE CHIMICE ÎN DÂMBOVIȚA) Incendiul a izbucnit în localitatea Valea Lungă. La fața locului […] The post Incendiu violent în Dâmbovița. Trei case au fost cuprinse de flăcări appeared first on Cancan.ro.