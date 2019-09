Episoade memorabile cu Nicolae Mitea la Ajax : „Îmi zicea «Cum fac să dau de Abramburica?». Se plimba cu Sneijder și surorile Bambi în barcă”

09:50

FCSB va juca duminică împotriva celor de la CFR Cluj, în derby-ul etapei a 10-a din Liga 1. FCSB - CFR Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Pentru meciul contra campioanei, antrenorul Bogdan Argeș Vintilă ar putea să-l folosească pe Harlem Gnohere, 31 de ani. Atacantul francez a tras tare și a scăpat de kilogramele în plus, spre mulțumirea conducerii. ...