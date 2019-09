Tenis: Muchova şi Linette vor disputa finala de la Seul (WTA)

09:40

Unul dintre cei mai interesanţi şi perseverenţi cântăreţi, poate cel mai de succes compozitor al anilor '60, Leonard Cohen i-a uimit pe pasionaţii de muzică adevărată şi pe criticii înfocaţi, umbrind în totalitate imaginea contemporanilor săi, îl descrie pe artistul canadian site-ul www.metalhead.ro.Leonard Cohen s-a născut la 21 septembrie 1934, într-o familie de evrei în suburbia Westmount a Montrealului, Canada. Tatăl său a murit când artistul avea 9 ani, însă băiatul a fost încurajat de familie să-şi exprime sentimentele prin pasiunea sa pentru poezie şi muzică. La vârsta de 13 ani cânta la chitară, iniţial pentru a impresiona o fată, iar mai târziu interpreta diferite piese, creaţii proprii, în cafenelele din oraş.A urmat cursurile Universităţii McGill, unde a câştigat premiul McNaughton pentru creaţie, înainte de absolvire. Prima carte de poezie, "Let Us Compare Mythologies", a fost publicată la 22 de ani şi a fost urmată de alte două volume. Cele două romane publicate, "The Favorite Game" (1963) şi "Beautiful Losers" (1966), l-au propulsat în atenţia publicului din Canada şi SUA.Şi-a început cariera în muzică abia la 30 de ani, după ce a publicat câteva cărţi. Ca romancier şi poet, performanţa literară a depăşit-o cu mult pe cea a lui Bob Dylan deşi vocea lui era mai puţin atrăgătoare ca a acestuia. Judy Collins, nume de top al folk-ului anilor '60, a înregistrat o versiune a piesei "Suzanne", care a ajuns rapid hit, notează site-ul www.cinemagia.ro. Solista i-a propus lui Cohen să o urmeze în turnee şi astfel debutul lui a avut loc în vara anului 1967, la "The Newport Folk Festival". Au urmat două concerte cu casa închisă la New York şi o apariţie la CBS Network, unde artistul şi-a interpretat cântecele şi şi-a recitat poeziile. Leonard Cohen a semnat un contract cu studioul de înregistrări Columbia şi în 1968 a lansat primul album, "The Songs of Leonard Cohen", devenit hit folk, care i-a asigurat un renume inegalabil printre cântăreţi şi textieri. Melodiile sale au urcat pe cele mai înalte poziţii de top şi au cucerit atenţia publicului larg. În al doilea an de la apariţie, "The Songs of Leonard Cohen" s-a vândut în 100.000 de copii, menţionează www.cinemagia.ro.Următoarea lansare, "Songs From a Room" (1969), se caracterizează printr-un stil melancolic specific denumirii sale. Câteva piese din această colecţie, "Bird on a Wire" şi "The Story of Isaac", rivalizează cu succesul înregistrat de "Suzanne".A treia producţie, "Songs of Love and Hate" (1971), demonstrează, în schimb, o oarecare lipsă de interes în ciuda creaţiilor apreciate de fani: "Joan of Arc" şi "Famous Blue Raincoat". În 1973, a lansat "Leonard Cohen: Live Songs". În acelaşi an, melodiile sale au fost folosite în piesa de teatru "Sisters of Mercy", produsă de Gene Lesser, subiectul ei având la bază viaţa cântăreţului. Nici albumul "New Skin for Old Ceremony" din 1974 nu s-a lăsat mai prejos. Cântecele sale sunt triste şi melancolice, însă remarcabile prin jocurile de cuvinte. Columbia Records a lansat "The Best of Leonard Cohen" în 1975. Apare, în 1977, "Death of a Ladies' Man", fiind urmat de albumele "Recent Songs" (1979) şi "Various Positions" (1985). "I'm Your Man" (1988) beneficiază de apariţia, cu un an înainte, a colecţiei "Famous Blue Raincoat" interpretată de Jennifer Warnes, o serie de piese senzaţionale prezentate de o voce atractivă. Artistul îşi promovează cu adevărat imaginea prin "I'm Your Man", incluzând secvenţe comice, mai degrabă umor negru, care au modificat într-o oarecare măsură aspectul pesimist al muzicii lui. Patru ani mai târziu lansează "The Future" iar, în 2001, "Ten New Songs". În octombrie 2004, lansează albumul "Dear Heather" pentru realizarea căruia a colaborat cu artista Anjani Thomas.La sfârşitul lunii martie 2009, Leonard Cohen a lansat albumul "Live in London", incluzând 25 de piese din spectacolul susţinut în 2008 pe faimosul stadion londonez, O2 Arena. De la "Suzanne" la "Dance Me To The End of Love" şi "Hallelujah", albumul "Live in London" conţine piesele memorabile care i-au adus interpretului reputaţia legendară de care se bucură astăzi. Compoziţiile sale au fost interpretate de nume faimoase precum Judy Collins, U2, REM, Sting, Nick Cave, Rufus Wainwright şi Johnny Cash, fiecare "cover" fiind o încercare fascinantă de a-i înţelege mai îndeaproape creativitatea enigmatică. La începutul anului 2012, Cohen lansează albumul "Old Ideas". La 22 septembrie 2014, apărea cel de-al treisprezecelea album de studio semnat de Leonard Cohen, intitulat ''Popular Problems'' şi publicat la casa de discuri Columbia. Ultima colecţie de piese noi ale lui Leonard Cohen s-a numit ''You Want It Darker'' şi a fost lansată la 21 octombrie 2016. A fost inclus în Muzeul Muzicienilor Celebri din Canada, iar din 2006 face parte şi din Muzeul Compozitorilor Celebri Canadieni. Anul 2008 a însemnat includerea artistului în Muzeul Celebrităţilor Rock'n'Roll din Cleveland, Ohio, SUA. În 2003, a primit Ordinul Canadei, care reprezintă cea mai importantă distincţie oferită de statul canadian unui civil.Artistul a concertat de trei ori în România, în 2008, 2009 şi 2012. Bucureştiul a fost singurul oraş din Europa de Est inclus în turneul din 2012 al artistului.Leonard Cohen a murit pe 7 noiembrie 2016, la vârsta de 82 de ani, la Los Angeles, la câteva săptămâni după lansarea albumului său "You Want It Darker".