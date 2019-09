Prima imagine cu Alexandru Papadopol și iubita lui, Adriana Irimescu, în serialul „Bani negri (pentru zile albe)”

13:40

Jennifer Lopez, în vârstă de 50 de ani, a avut o apariție explozivă vineri seara, 20 septembrie, la Milano Fashion Week. Actrița a îmbrăcat din nou celebra rochie verde pe care a purtat-o la Premiile Grammy acum 20 de ani, însă, într-o variantă mult mai îndrăzneață. View this post on Instagram So this just happened...? […] Post-ul Jennifer Lopez a îmbrăcat din nou celebra rochie verde pe care a purtat-o la Premiile Grammy, acum 20 de ani apare prima dată în Libertatea.