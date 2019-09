Ce număr de înmatriculare are această Dacie 1310 pe care scrie BECALY. Râzi cu lacrimi

23:30

Traian Băsescu și soția lui, Maria, au fost marii absenți de la botezul fiicei Elenei Udrea, care a avut loc la Mănăstirea Cașin din București. Cel mai probabil părinții micuței creștine știau că fostul președinte al României și partenera sa vor veni însă la petrecerea de după ceremonia religioasă, mai ales că astăzi a fost […] The post Traian Băsescu și soția lui, apariție de senzație la petrecerea fiicei Elenei Udrea! Cum a fost primit fostul președinte al României appeared first on Cancan.ro.