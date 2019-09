Mircea Diaconu şi-a depus candidatura la BEC; apel către 'cei care mai cred în românism'

15:40

Pentru mii de saşi din ţară şi din străinătate, luna septembrie a reprezentat în ultimii 29 de ani prilejul de a se revedea, de a-şi purta cu mândrie portul tradiţional şi de a vizita vechile oraşe din Ardeal în care comunitatea lor a scris istorie timp de sute de ani.Anul acesta, gazda întâlnirii saşilor de pretutindeni a fost municipiul Bistriţa, una dintre cele şapte cetăţi medievale ale Transilvaniei şi, pentru prima dată în acest an, în centrul istoric şi în zona Bisericii Evanghelice s-a vorbit mai mult în limba germană decât în română.Peste 1.500 de saşi din Germania, Austria, chiar şi din Canada, dar şi din ţară au venit să petreacă împreună trei zile, în care să simtă emoţia revederii, să împărtăşească tuturor din tradiţiile lor şi să viziteze locurile pe care le-au părăsit în urmă cu 75 de ani sau după Revoluţia din 1989.Dacă vineri seară saşii au petrecut împreună la un bal organizat într-un cort de evenimente amplasat în zona centrală a Bistriţei, sâmbătă a fost ziua în care au umplut ca niciodată Biserica Evanghelică, pentru a participa la o slujbă festivă oficiată în prezenţa episcopului Bisericii Evanghelice C.A. din România, Reinhart Guib.Preşedintele Forumului Democrat German Bistriţa, Cristian Roth-Gross, s-a arătat impresionat de numărul mare de saşi din Biserica Evanghelică, monument istoric vechi de şapte secole considerat de toţi bistriţenii simbolul şi inima oraşului."Noi ne întâlnim întotdeauna cu mult drag, fiindcă, din păcate, începând cu 1944, ne-am răspândit în toate colţurile lumii. Este un motiv să ne adunăm împreună, să ne revedem şi să ne simţim bine. Sincer, nu am mai văzut Biserica Evanghelică atât de plină. Pe lângă cei 1.500 care sunt invitaţi, aşteptăm în jur de 600 de dansatori, de cântăreţi la fanfară şi de oficialităţi din toată ţara", a declarat Roth-Gross.Potrivit reprezentantului Forumului Democrat German, printre oficialităţile care au onorat invitaţia de a participa la această reuniune a saşilor s-au aflat ambasadorul Austriei în România, Isabel Rauscher, consulul Germaniei la Sibiu, Hans Erich Tischler, precum şi preşedinţi ai mai multor asociaţii ale saşilor stabiliţi în Germania şi Austria.Imediat după slujbă, saşi de toate vârstele, îmbrăcaţi în costume tradiţionale, au dat startul unei parade a portului popular pe străzile din centrul istoric, în ritmurile muzicii de fanfară, fiind însoţiţi pe tot traseul de rude şi cunoscuţi.Emoţionaţi, dar şi fericiţi, i-au salutat pe cei de pe marginea drumului şi au făcut sute de poze între ei, dar şi cu clădirile din zona centrală a Bistriţei, care păstrează încă amprenta comunităţii săseşti.Printre cei veniţi de departe pentru a lua parte la această sărbătoare s-a numărat şi Reinhold Erich Kohlruss, un bărbat de 90 de ani născut la Bistriţa, dar plecat de pe aceste meleaguri de o jumătate de secol. Pentru el, Bistriţa familiară este cea din interiorul vechii cetăţi, însă recunoaşte că s-a simţit de fiecare dată acasă când a revenit în Ardeal."Această întâlnire reprezintă pentru mine o bucurie extraordinar de mare. M-am născut în anul 1929 în oraşul Bistriţa, sunt orăşean din centru, asta înainte era de o importanţă oarecare. Am trăit 40 de ani în oraşul Bistriţa, aici am făcut liceul - parte german, parte român, am luat bacalaureatul. Când s-au mai aranjat situaţiile politice, după război, am fost şef contabil la fabrica de teracotă din Bistriţa, fără să fiu membru de partid. Pe urmă am emigrat, în 1969, în Germania, unde am trăit şi încă trăiesc de alţi 50 de ani. De când am plecat, în 1969, cel puţin de 25 de ori am fost în Ardeal. Vin cu drag, mai ales că văd că se întâmplă aici ceva din an în an şi mă simt extraordinar de bine şi acasă", a mărturisit Kohlruss.Reinhold Erich Kohlruss spune că mai are o dorinţă, pe care speră să şi-o împlinească anul viitor, în vacanţa de Rusalii: să facă un tur al României în maşina proprie, alături de familie. Pentru el, vârsta nu reprezintă un impediment de a reveni cât mai des în ţara în care s-a născut.Cea de-a 29-a întâlnire a saşilor de pretutindeni de la Bistriţa are ca motto "Împreună - Comemorăm - Construim". De aceea, cea de-a doua parte a zilei de sâmbătă a fost dedicată comemorării a 75 de ani de la exodul saşilor din Transilvania de nord, dar şi prezentării întregului poştal "100 de ani de la aderarea saşilor la România".Programul zilei de duminică, 22 septembrie, va cuprinde, pe lângă slujba religioasă, un concert de fanfară la foişorul din parcul municipal şi un altul susţinut de orchestra "Cununa" şi artistul Helmuth Kasper.Înainte de a reveni în ţările lor de adopţie, saşii din străinătate vor merge să viziteze locurile natale, dar şi să îşi revadă foştii colegi de şcoală şi de liceu, având în vedere că mulţi au preferat să amâne pentru toamna aceasta reuniunile de după absolvire, pentru a da prilej şi celor plecaţi din România să participe la bucuria revederii. AGERPRES/(A, AS - autor: Tina Dumitrescu, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)