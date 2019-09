Continentul pierdut sub Europa care ascunde istoria pierdută a Pământului. „De acolo venea marmura pe care grecii şi romanii au folosit-o pentru temple“

14:30

ADATAanunţă lansarea SSD-ului (solid state drive) XPG SX8100. FolosindPCIe Gen3x4, 3D NAND Flash şi atingând viteze de citire şi scrierede 3500/3000 MB/s, noul SSD SX8100 M.2 2280 oferă pasionaţilor deDIY (do it yourself), overclocking* şi profesioniştilor în graficăperformanţele necesare.