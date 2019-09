Femeie atacată de un pitbull pe o stradă din Alba Iulia. Patrupedul său, un bichon, a fost ucis. Câinele agresiv a fost prins

16:10

„Mult plătim chirie. Noi nu am primit un spaţiu, deşi este instituţie constituţională. Noi nu am primit un spaţiu însă, nici în Bucureşti şi nici în ţară. Colegii mei, credeţi-mă că stau în contracte ba cu Curtea de Conturi, ba cu Consiliile Judeţene, în fiecare an avem această temere. Am zis hai să le prelungim pentru că totuşi e important. Aici instituţia a avut un sediu într-o clădire în care bulina era aşa de roşie încât nu se mai putea sta. Ni s-a promis un spaţiu, nu ni s-a dat. 50.000 de...