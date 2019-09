Ultimele imagini cu Mihaela Adriana, înainte să dispară! Fetița de 11 ani, din Dâmbovița, este căutată de toată Poliția Română!

10:40

Au apărut primele poze cu tânăra care a fost omorâtă cu sânge rece de propriul iubit, aseară, în parcul aflat în spatele Catedralei din Timișoara. Maria Karina avea 21 de ani, iar în momentul în care a fost atacată de bărbatul care i-a promis că o va iubi, o va proteja și o va respecta…