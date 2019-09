Jennifer Lopez a fost vedeta defilării Versace. Cum arată cântăreaţa la 50 de ani - VIDEO

Casa de modă italiană Versace şi-a prezentat vineri seară, la Milano, colecţia de primăvară/ vară 2020, iar starul pop în vârstă de 50 de ani s-a alăturat pe podium unor modele foarte tinere, printre care s-au numărat Gigi şi Bella Hadid. Jennifer Lopez just closed the Versace Spring 2020 show in Milan in a reimagined version of her iconic 2000 Grammy dress. pic.twitter.com/aoX2XFlHdz — Yashar Ali (@yashar) September 20, 2019 Lopez a purtat o versiune mai nouă şi mai sexy a rochiei verzi cu d...

