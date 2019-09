Un client nesatisfăcut la masaj erotic s-a răzbunat crunt pe ”prestatoarea de servicii”! Judecătorii din Brașov l-au condamnat la închisoare pentru că….

13:20

Prințul Andrew al Marii Britanii este acuzat din nou de abuzuri sexuale, în complicitate cu miliardarul american Jeffrey Epstein, de o femeie care a acordat un interviu în acest sens postului de televiziune NBC, informează The Guardian. Prințul Andrew, acuzat din nou de abuzuri sexuale Interviul a fost acordat în premieră pentru un post TV […]