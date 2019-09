A fost cutremur de 5,6 grade pe scara Richter

14:00

Se scurg clipe disperate în familia fetei din Dâmbovița care a dispărut ieri după-amiază. Rudele se gândesc la ce este mai rău și se tem să nu aibă și copila lor soarta fetelor din cazul Caracal. Mihaela Adriana a dispărut în drumul de la școală spre casă. A venit alături de colegi până într-un punct, […] The post Rudele fetei de 11 ani, dispărută în Dâmbovița: ”A fost răpită!”. Minora este căutată cu drone, elicopter, câini polițiști și 200 de polițiști appeared first on Cancan.ro.