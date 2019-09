Cu cine se iubește în viata reală Gianina din Las Fierbinți. Singurele imagini cu ei împreună

16:40

Gheorghe Dincă, inculpatul care a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, s-a confensat în arest colegilor de celulă. Jurnalistul de investigație Ovidiu Zară a prezentat în exclusivitate la Antena 3, informații cu privire la confesiunile pe care acestea le-a făcut în arest. Acesta a subliniat că inculpatul Dincă are două personalități. […]