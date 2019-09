Cătălin Botezatu, primele declarații după ce i-a fost extirpată tumora rară! Designerul a plâns și e destul de transformat

21:00

Biroul Electoral Central a decis validarea candidaturii liderului PSD Viorica Dăncilă pentru alegerile prezidențiale. Totodată, instituția a aprobat și candidatura prezidențiabilului PMP, Theodor Paleologu. „Decizia nr. 11/D/20.09.2019 privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale doamnei Vasilica Viorica Dăncilă pentru alegerea președintelui României din anul 2019. Decizia nr. 12/D/20.09.2019 privind înregistrarea candidaturii și a semnului […]