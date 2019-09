Ce au găsit criminaliştii pe corpul fetiţei de 11 ani dispărută din Dâmboviţa! E halucinant

09:20

Românul de 34 de ani era dat în urmărire internaţională încă din luna martie, fiind acuzat de asociere de tip mafiot, tentativă de şantaj şi distrugere prin incendiere. El este suspectat că ar fi fost o verigă importantă a grupării mafiote. Citeşte aici continuarea The post Lovitură pentru mafia italiană. Un locotenent Cosa Nostra a fost arestat la Buzău appeared first on Cancan.ro.