Cele mai noi metode prin care hackerii pot compromite telefoanele inteligente, Android sau iPhone

17:20

Cotidianul american The New York Times scrie că "România vrea să fie tratată ca un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene", menţionând că oficialii români susțin că au fost făcute suficiente progrese, iar aderarea la Schengen nu ar trebui să depindă doar de problemele de corupţie. România a avut o preşedinţie a Consiliului Uniunii […] Post-ul The New York Times: „România vrea să fie tratată ca un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene” apare prima dată în Libertatea.