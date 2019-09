Ieşenii s-au bucurat pe deplin de Ziua Mondială Fără Maşini

12:30

Scriitoarea britanică Rosamunde Pilcher, considerată regina nuvelelor romantice, este autoarea a peste 20 de romane şi nenumărate povestiri multe dinte ele devenite bestseller-uri şi adaptate pentru televiziune, precum "The Shell Seekers"/ ''Căutătorii de scoici'' sau "September"/ ''Septembrie''.S-a născut pe 22 septembrie 1924 în Lelant, Cornwall, Anglia, sub numele de Rosamunde Scott. A urmat o şcoală privată, studii de secretariat, a efectuat un stagiu în Serviciul Naval Regal al Femeilor, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, timp în care l-a cunoscut pe Graham Hope Pilcher cu care s-a căsătorit în 1946, potrivit www.imdb.com, www.fantasticfiction.com şi www.cornwalls.co.uk.Şi-a început cariera de scriitor în 1949 şi a scris pentru "Mills and Boon" sub numele de Jane Fraser. A continuat să scrie sub acest nume aproape zece volume, ultimele două fiind "The Keeper House" şi "A Long Way from Home" în 1963.După căsătorie, Rosamunde Pilcher s-a mutat în Scoţia, stabilindu-se în Dundee. A început să scrie mai mult, iar în 1955 a publicat prima carte sub nume propriu, "A Secret to Tell"/ ''Un secret de spus''.Abilităţile sale de povestitor de neegalat şi talentul remarcabil sunt redate în numeroasele poveşti romantice, multe dintre ele adaptate pentru pentru televiziune: "The Shell Seekers" / ''Căutătorii de scoici'', în 1989, având-o în distribuţie pe Angela Lansbury, iar în 2006, pe Vanessa Redgrave; "September"/ ''Septembrie'', în 1996, avându-i în distribuţie, printre alţii, pe Jacqueline Bisset, Mariel Hemingway şi Michael York. De asemenea, după volumul "Coming Home"/ ''Golgota întoarcerii acasă'' (1995) a fost realizată, în 1998, o mini-serie de televiziune, cu o distribuţie care a inclus actori, precum Emily Mortimer, Peter O´Toole şi Joanna Lumley.Printre romanele şi volume de povestiri ale scriitoarei mai amintim: ''The Blue Bedroom'' /''Dormitorul albastru'' (1985), ''The End of Summer''/ ''Sfârşitul verii'' (1971), ''Snow in Aprilie'' / ''Zăpadă în aprilie'' (1972), ''The Day of the Storm'' / ''Ziua furtunii'' (1975), ''Wild Mountain Thyme''/ ''Cimbru de munte sălbatic'' (1979), ''The Carousel'' / ''Caruselul'' (1982), ''Flowers in the Rain'' / ''Flori în ploaie'' (1991), ''The world of Rosamunde Pilcher'' / ''Lumea Rosamundei Pilcher'' (1994), ''The Key'' / ''Cheia'' (1996), ''Christmas with Rosamunde Pilcher'' / ''Crăciun cu Rosamunde Pilcher'' (1998), ''Winter Solstice'' / ''Solstiţiul de iarnă'' (2000), ''Tea with the Professor Gilbert'' / ''Ceai cu profesorul Gilbert'' (2004).A obţinut Premiul pentru romanul anului - "Coming Home" (1996) şi a fost numită ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic (2002), potrivit surselor amintite.Rosamunde Pilcher a murit la 6 februarie 2019, în Scoţia, Marea Britanie, la 10 ani după soţul său, lăsând în urma sa două fiice, Fiona şi Philippa; doi fii, Robin şi Mark; 14 nepoţi şi 17 strănepoţi. AGERPRES (Documentare - Cerasela Bădiţă; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Rosamunde Pilcher / Facebook