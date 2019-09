ASTRA - DINAMO 3-2 // Un fost coleg i-a dezvăluit secretul lui Budescu: „Nesimțirea”

13:30

Samara da Silva (27 de ani), brazilianca din lotul SCM Rm. Vâlcea, a fost sâmbătă vedeta meciului cu CSM București, 20-19.. Interul stânga a înscris cu o aruncare senzațională, în ultima secundă, golul victoriei. „Nu am închis când am tras la poartă. M-am dus doar foarte hotărâtă. Sinceram visat toată săptămâna la o astfel de aruncare”, a spus Samara. Nu a fost cel mai important gol pentru ea, pentru că „nu am câștigat nimic cu el”. ...