FCSB - CFR CLUJ 0-0 // Bogdan Argeș Vintilă explică de ce l-a lăsat rezervă pe Tănase + Ce se întâmplă cu Pintilii

Bogdan Argeș Vintilă, antrenorul lui FCSB, a vorbit după egalul cu CFR Cluj, scor 0-0, și a explicat de ce l-a ținut rezervă pe Florin Tănase.„A fost un meci echilibrat. Prima repriză ne-a aparținut nouă, a doua parte a fost a lor. Ne-am fi dorit să marcăm, dar asta e. Azi am întâlnit o echipă foarte puternică. L-am ținut pe Tănase pe bancă pentru că am încercat să blocăm mijlocul lor. Cât timp a fost Pintilii pe teren am reușit asta, apoi am suferit acolo. ...

