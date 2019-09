”Satana de la Roma” se întoarce în scandalul sexual din muzica populară: ”Îl iau de mânuță și…”

14:40

Doi frați din Baia Mare au căzut de la etajul cinci al bolcului în care locuiau. Cei doi frați nu mai aveau părinți și locuiau amândoi în apartamentul de pe bulevardul Traian din Baia Mare. Bărbații au aproximativ 35 de ani și au căzut pe o platformă betonată. Unul dintre ei a decedat, iar celălalt […] The post Doi frați din Baia Mare au căzut de la etaj. Unul a decedat. FOTO appeared first on Cancan.ro.