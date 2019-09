Primetime Emmy 2019 - Phoebe Waller-Bridge, cea mai bună actriţă într-un serial de comedie

23:00

Concertul Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam, avându-l la pupitru pe dirijorul Tugan Sokhiev, a încheiat, duminică seara, la Sala Palatului, cea mai extinsă ediţie de până acum a Festivalului Internaţional "George Enescu", după un maraton muzical de 23 de zile, cu 84 de concerte în Bucureşti.Programul a cuprins variaţiuni pe o temă de Haydn de J. Brahms, Uvertura în la major pe teme populare româneşti de George Enescu şi Simfonia I în sol minor, "Visuri de iarnă" de P.I. Ceaikovski.Ultima zi a Festivalului Enescu a debutat, de la ora 11,00, cu concertul susţinut de Vocalconsort Berlin şi Orchestra de Cameră Radio, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă, programul cuprinzând "I eat the sun and drink the rain" - zece piese pentru cor şi instrumente electronice, de Sven Helbig. Partea corală a reprezentaţiei a fost susţinută de Vocalconsort din Berlin.La Sala Radio, de la ora 13,00 a avut loc concertul extraordinar al Orchestrei Naţionale a Radiodifuziunii Române, sub bagheta compozitorului şi dirijorului Krzysztof Penderecki, alături de Corul Academic Radio, dirijat de Ciprian Ţuţu. În program, două lucrări în premieră în România semnate de Krzysztof Penderecki: Simfonia a VIII-a "Lieder der Verganglichkeit" (Cântece ale efemerului) pentru solişti, cor şi orchestră şi Concertul nr. 2 pentru vioară şi orchestră "Metamorphosen". Solişti: Erika Grimaldi - soprană, Anna Lubanska - mezzosoprană, Thomas Bauer - bariton, Alissa Margulis - vioară.De la ora 16,30, pe scena Ateneului Român a avut loc reprezentaţia operei "Don Giovanni", de W.A. Mozart, în interpretarea Orchestrei de Cameră din Basel, sub bagheta dirijorului Giovanni Antonini.Potrivit organizatorilor, cea mai extinsă ediţie de până acum a Festivalului Internaţional "George Enescu", cea de-a XXIV-a, care s-a constituit într-un adevărat maraton muzical, constând din 23 de zile de muzică clasică, a adus pe scenele festivalului peste 2.500 de muzicieni străini de cel mai înalt nivel şi peste 1.000 de artişti români de la cele mai prestigioase instituţii muzicale din ţară."Nu eu sunt cel care trebuie să dea un verdict. Dacă publicului i-a plăcut, dacă artiştilor le-a plăcut, înseamnă că a fost bine. Din punctul nostru de vedere a fost foarte bine", a declarat, duminică seara, pentru AGERPRES, Mihai Constantinescu, managerul ARTEXIM, instituţia care organizează Festivalul Internaţional "George Enescu".Pe toată perioada derulării evenimentului au avut loc 84 de concerte în capitală şi au fost prezentate publicului 313 lucrări semnate de 149 de compozitori, acoperind istoria muzicii de la perioada barocă până la muzica prezentului. Un număr de 35 de lucrări compuse de George Enescu au fost prezentate în Festival, extinzând vizibilitatea operei marelui compozitor român atât la nivelul audienţei, cât şi la al muzicienilor români şi străini.Totodată, ediţia din acest an a totalizat 34 de prezenţe în premieră în România: 25 de artişti, printre care Marion Cotillard, Kirill Petrenko, Mitsuko Uchida şi nouă dintre cele mai bine cotate orchestre din lume.Pe durata festivalului, un număr de 30 de concerte au avut loc în alte 10 oraşe din România (Sibiu, Cluj, Târgovişte, Piatra Neamţ, Bacău, Iaşi, Târgu Mureş, Bârlad, Timişoara, Satu Mare) şi în şase oraşe din lume (Florenţa, Berlin, Liege, Toronto, Montreal, Chişinău). Peste 300 de evenimente asociate Festivalului au avut loc în spaţii neconvenţionale, în muzee, centre comerciale, parcuri sau clădiri de birouri, conectând Bucureştiul la spiritul muzicii. AGERPRES / (AS, A - autor: Daniel Popescu, editor: Irina Poenaru, editor online: Alexandru Cojocaru)