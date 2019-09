Primetime Emmy 2019 - "Fleabag", desemnat cel mai bun serial de comedie

06:40

Jodie Comer a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic, graţie interpretării sale din producţia TV "Killing Eve", la cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP.La această categorie au concurat actriţele Emilia Clarke ("Game of Thrones"), Robin Wright ("House of Cards"), Viola Davis ("How To Get Away With Murder"), Sandra Oh ("Killing Eve"), Jodie Comer ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark") şi Mandy Moore ("This Is Us").În 2018, acest trofeu a fost câştigat de actriţa britanică Claire Foy, protagonista serialului "The Crown".Cea de-a 71-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, difuzată de postul american Fox, are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Microsoft Theater din Los Angeles. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Primetime Emmy 2019 - Bill Hader, cel mai bun actor într-un serial de comedie * Primetime Emmy 2019 - Phoebe Waller-Bridge, cea mai bună actriţă într-un serial de comedie * Primetime Emmy 2019 - Billy Porter, desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic