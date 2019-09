DOCUMENTAR: Zodia Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

08:40

Celebrul cântăreţ şi compozitor de muzică rock Bruce Frederick Joseph Springsteen s-a născut la 23 septembrie 1949 în Long Branch, New Jersey, SUA. S-a îndrăgostit de rock'n'roll încă din adolescenţă, după ce l-a văzut pe Elvis Presley cântând la emisiunea lui Ed Sullivan. Mama sa i-a intuit talentul şi i-a cumpărat prima chitară în 1956.Începând din 1970, a cântat cu diferite formaţii, iar în 1973 a semnat un contract cu Columbia Records şi a editat primul său album, "Greetings From Asbury Park". Deşi albumul a avut un succes comercial limitat, criticii muzicali n-au ezitat să-l numească "noul Bob Dylan". Următorul material discografic, "The Wild, the Innocent, and the E Street Shuffle", l-a adus pe coperta prestigioaselor reviste "Time" şi "Newsweek".În 1975, Springsteen şi E Street Band au deschis un show la ''Bottom Line Club'' din New York. În acelaşi an, al treilea album, denumit ''Born to Run'', l-a propulsat în Billboard 200 pe poziţia a treia, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.Au urmat "Darkness On The Edge Of Town" şi "The River". În 1984, artistul a lansat "Born In The USA", unul dintre cele mai bine vândute discuri ale tuturor timpurilor, fiind comercializat în 45 de milioane de exemplare în întreaga lume.Albumul ''Tunnel of Love'' a fost lansat în 1987. A susţinut concerte în cadrul ''Tunnel of Love Express Tour'' la ''Radrennbahn Weißensee'' în Berlin, unde au asistat 300.000 de spectatori.Springsteen a fost introdus în ''Rock and Roll Hall of Fame'' în anul 1999. Piesa "Streets of Philadelphia", înregistrată în 1993 pentru coloana sonoră a filmului "Philadelphia", i-a adus lui Bruce Springsteen un Oscar şi trei premii Grammy.Printre premiile obţinute de artist se numără: 20 Grammy Awards, două Globuri de Aur, un Academy Award. A fost nominalizat drept unul dintre cei opt Artişti ai Deceniului de revista ''Rolling Stone''. A primit ''Kennedy Center Honors'' în 2009, pentru contribuţia sa la cultura americană. În 2013 a fost onorat de American Academy of Arts and Sciences, precizează site-ul www.thefamouspeople.com. De asemenea, a primit un Oscar şi, în 2013, a fost numit MusiCares Person of the Year, se arată pe pagina oficială de Facebook a artistului, www.facebook.com/pg/brucespringsteen. Ultimul premiu obţinut a fost "Tony Special", la 11 iunie 2018, în cadrul unei ceremonii care recompensează excelenţa din domeniul producţiilor teatrale puse în scenă pe Broadway. Cele mai importante albume de studio care au intrat în Billboard 200 includ: ''Greetings from Asbury Park'' (1973), ''The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle'' (1973), ''Born to Run'' (1975), ''Darkness on the Edge of Town'' (1978), ''The River'' (1980), ''Nebraska'' (1982), ''Born in the U.S.A.'' (1984), ''Tunnel of Love'' (1987), ''Human Touch'' (1992), ''Lucky Town'' (1992), ''The Ghost of Tom Joad'' (1995), ''Tracks'' (1998), ''The Rising'' (2002), ''Devils & Dust'' (2005), ''We Shall Overcome: The Seeger Sessions'' (2006), ''Magic'' (2007), ''Working on a Dream'' (2009), ''The Promise'' (2010), ''High Hopes'' (2014).La 27 septembrie 2016 a fost lansată autobiografia lui Bruce Springsteen, ''Born To Run'', la care a lucrat timp de şapte ani, conform site-ului http://brucespringsteen.net. Cartea a fost lansată împreună cu o colecţie de 18 piese semnificative din repertoriul artistului.În primăvara anului 2017, o colecţie specială, conţinând peste 300 de obiecte ce au aparţinut starului rock, estimată la 7,5 milioane de dolari, a fost scoasă la licitaţie pentru a fi vândută până la finalul anului. Colecţia, denumită "The Ultimate Springsteen", a inclus diverse obiecte care au avut legătură cu legendara carieră a artistului, inclusiv chitare, versurile unor piese celebre şi articole vestimentare.Al 19-lea album de studio semnat de Bruce Springsteen, intitulat "Western Stars", a fost lansat la 14 iunie 2019 şi a devenit albumul cu cele mai rapide vânzări în format fizic din acest an, depăşind pragul de 45.400 de unităţi vândute pe CD şi vinil. Deşi "Western Stars" este semnat solitar de Springsteen, albumul cuprinde piese în colaborare cu membri ai tradiţionalei sale E Street Band, precum David Sancious, Charlie Giordano sau Soozie Tyrell. Ultimul său album, ce cuprinde 13 piese, propune un itinerariu prin Coasta de Vest a Americii şi se distanţează de muzică rock ce caracterizează repertoriul tradiţional al lui Springsteen, împrumutând sonorităţi country, folk şi pop. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, Cristian Anghelache, editor: Horia Plugaru, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Bruce Springsteen/Facebook