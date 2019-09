Flavia de la Neatza și-a botezat băiatul. Nașii sunt celebri

17:10

Fata de 11 ani, care a fost dată dispărută vineri în județul Dâmbovița, a fost găsită, duminică, moartă, într-o zonă cu vegetație, cu urme de violență pe corp. Polițiștii au deja un suspect în acest caz. Fata de 11 ani, din localitatea Gura Suții, care vineri nu a mai ajuns acasă de la școală, a […] The post Ce au găsit criminaliştii pe corpul fetiţei de 11 ani dispărută din Dâmboviţa! E halucinant appeared first on Cancan.ro.