Apă cu lămâie. Beneficii neștiute pentru organism

Poliția Română a prezentat mai multe metode prin care se pot fura banii de pe carduri. Cea mai nouă metodă folosită de hoți se numește "bucla libaneză". Poliția Română a explicat care sunt metodele cele mai uzuale prin care ți se pot fura datele de pe carduri: „Skimmingul constă în instalarea de dispozitive la bancomate sau POS-uri, […]