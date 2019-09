Emisiunea de mărci poştale ''Magellan, 500 de ani de la începutul călătoriei în jurul lumii'' - de marţi în magazinele Romfilatelia

11:10

Starleta de reality-show Kim Kardashian, actriţele Emilia Clarke şi Mandy Moore şi cântăreaţa Zendaya s-au numărat printre cele mai elegante vedete care au participat la cea de-a 71-a gală Primetime Emmy Awards, organizată duminică seară la Microsoft Theater din Los Angeles, informează site-urile publicaţiilor Daily Mail şi People.Kim Kardashian, soţia rapperului Kanye West, a optat pentru o rochie decoltată neagră creată de Vivienne Westwood, accesorizată cu un colier argintiu. Foto: (c) Mike Blake / REUTERSO altă prezenţă remarcată pe covorul violet de la această gală a fost actriţa Emilia Clarke, interpreta rolului principal feminin din serialul de televiziune "Game of Thrones". Ea a purtat o rochie albastră a casei Valentino, foarte decoltată, şi o pereche de cercei spectaculoşi. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSCântăreaţa şi actriţa Zendaya a impresionat cu o rochie verde realizată de Vera Wang, decupată în partea stângă şi care a inclus un corset transparent. Foto: (c) NINA PROMMER / EPAActriţa Mandy Moore a apărut într-o rochie spectaculoasă roşie, creaţie a designerului Brandon Maxwell, cu umeri goi şi mâneci roz. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSO altă prezenţă apreciată de editorii de modă a fost Jenny McCarthy. Fostul model Playboy a adoptat un stil punk feminin, optând pentru o rochie albastră, o centură din piele neagră, cizme de inspiraţie militară şi un colier masiv. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSOlivia Culpo a impresionat cu o rochie ivorie, în timp ce Kristin Cavallari a ales o rochie într-o nuanţă puternică de galben. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSKelly şi Sharon Osbourne au optat pentru rochii negre, lungi şi ample.Anna Chlumsky, o actriţă din distribuţia serialului "Veep", a impresionat cu o rochie verde, decorată cu imprimeuri florale roz şi violet. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPAActriţa Vera Farmiga a ales să poarte o rochie din dantelă roşie. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPAKerry Washington, una dintre cele mai elegante actriţe din industria americană de divertisment, a purtat o pereche de pantaloni negri mulaţi, o cămaşă albă decoltată şi pantofi negri cu tocuri înalte. Foto: (c) Kerry Washington / REUTERSActriţa Naomi Watts a impresionat într-o rochie neagră foarte amplă şi fără mâneci, creaţie a casei Dior. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPAO altă vedete cu o apariţie spectaculoasă a fost top-modelul Kendall Jenner, care a optat pentru un top din latex negru, purtat sub o rochie fără bretele, negră şi cu imprimeuri florale roşii. Foto: (c) NINA PROMMER / EPACatherine Zeta-Jones a impresionat într-o rochie asimetrică, roz, accesorizată cu o capă supradimensionată. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSNici bărbaţii nu s-au lăsat mai prejos: Milo Ventimiglia, protagonistul serialului "This Is Us", a renunţat la tradiţionalul costum negru şi a purtat o haină bej deschis, papion negru şi cămaşă albă. Mahershala Ali a optat pentru un costum slim-fit, croit într-o nuanţă de verde închis. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)