Rugby - CM 2019: Hamish Watson (accidentat), înlocuit cu Magnus Bradbury în lotul Scoţiei

12:40

Tehnicianul Andy Robinson (55 de ani), câştigător al titlului mondial cu reprezentativa Angliei în 2003, este noul selecţioner al echipei naţionale de rugby a României, anunţă, luni, Federaţia Română de Rugby într-un comunicat de presă remis AGERPRES."Federaţia Română de Rugby şi Departamentul de Înaltă Performanţă al World Rugby doresc să anunţe că, începând din această lună, echipa naţionala de seniori a României va fi pregătită de către Andy Robinson. În vârstă de 55 de ani, acesta este unul dintre cei mai titraţi antrenori englezi, câştigător cu echipa naţională a Angliei al titlului mondial în 2003, aceasta fiind singura echipă din Europa care a cucerit trofeul Webb Ellis", se arată în comunicatul FRR.Robinson va beneficia de expertiza tehnică a lui Marius Tincu, cel care a asigurat interimatul echipei naţionale a României în acest an, şi care va prelua de acum înainte funcţia de manager de performanţă/antrenor federal în cadrul Federaţiei Române de Rugby.Obiectivul noului selecţioner este calificarea României la Cupa Mondială din 2023. "Este o onoare să fiu numit antrenorul principal al României. Rugby-ul românesc are o tradiţie imensă şi sper să pot confirma aspectele cheie ale valorilor rugby-ului românesc. Sunt foarte mulţi oameni minunaţi implicaţi în rugby-ul din România, începând cu preşedintele Alin Petrache până la cei de la firul ierbii, care sunt cu toţii pasionaţi şi focusaţi pe succes. Scopul meu este să îi unesc pe toţi aceştia şi să dezvolt jocul astfel încât România să evolueze la cel mai înalt nivel. Obiectivul principal este calificarea echipei la Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Franţa. După întâlnirile pe care le-am avut cu Alin Petrache şi reprezentanţii Departamentului de Înaltă Performanţă al FRR, şi după ce am vizionat câteva din meciurile de anul trecut ale echipei, cred că acesta este un obiectiv realizabil", a declarat Robinson."Am călătorit în România de câteva ori, prima dată în 2000, cu Brian Ashton, pentru a susţine câteva sesiuni de antrenament cu grupe de juniori, a doua oară am fost în 2006 cu echipa de tineret a celor de la Bath, apoi în 2009, ca antrenor principal al Scoţiei, când am reuşit să câştigăm cu Scoţia A, Nations Cup ce a avut loc la Bucureşti. Jocul de rugby în viziunea mea este un joc simplu, frumos, în care jucătorii pot face performanţă dacă stăpânesc procedeele de bază. Cred că dacă munceşti mult, sub presiune şi stăpâneşti aceste procedee, poţi să evoluezi la cel mai înalt nivel. Jucătorii trebuie să înţeleagă exact rolul lor în echipa şi ceea ce au de făcut. Nu în ultimul rând, rugby-ul înseamnă construirea unei apărări care să nu poate fi depăşită, iar în atac să cauţi şi să găseşti spaţiul. Dacă vom reuşi să ducem balonul în mâinile celor mai rapizi jucători, care găsesc spaţiul în joc, atunci vom reuşi să marcăm şi toată lumea iubeşte să vadă eseuri", a adăugat Andy Robinson.La rândul său, Marius Tincu a menţionat că noua funcţie este o provocare pentru el."După analiza făcută în acest timp din funcţia de antrenor principal interimar al echipei naţionale am realizat câtă muncă trebuie realizată la nivelul juvenil pentru a avea copii, jucători, antrenori şi educatori pregătiţi să poată face pasul la echipele din SuperLiga CEC Bank sau în străinătate. Este o nouă provocare pentru mine în primul rând ca om şi în al doilea rând ca român, voi încerca să dau înapoi rugby-ului românesc ce mi-a dat el mie. Trebuie să reuşim să îi facem pe copii să viseze rugby, să îşi dorească să joace pentru echipa naţională, trebuie să descoperim pe alţii cel puţin la fel de buni sau chiar mai buni ca Macovei, Lucaci, Vlaicu, Calafeteanu, Lazăr, Burcea şi omit mulţi alţi jucători care au făcut performanţă la echipa de club şi naţională. Trebuie să avem aceeaşi pasiune că atunci când am pus prima dată mingea de rugby în mână, când am marcat primul eseu, pasiune care trebuie înviată pentru că ea există în toate piepturile oamenilor care practică acest sport, peste tot în lume. Va fi foarte greu, dar tot ce este greu şi câştigat cu multă transpiraţie şi muncă este plăcut şi rămâne veşnic în mintea şi sufletul oamenilor. Vom crea cu ajutorul celor implicaţi un plan de antrenament la toate categoriile de vârstă pe care trebuie să-l urmăm cu toţii. Avem nevoie de oameni angajaţi în acest plan, de unitate naţională pentru a reuşi." a afirmat Tincu.Andy Robinson a fost internaţional englez între 1988-1995, a făcut parte din selecţionata British Lions în turneul din Australia în 1989 şi a evoluat în Premiership între 1985-1997 la Bath, cu care a cucerit 7 titluri de campion al Angliei şi 7 Cupe. La finalul carierei de jucător a devenit antrenor, pregătind pe Bath (1997-2000) cu care a cucerit că antrenor principal, în premieră pentru o echipă britanică, Heineken Cup în 1998. Între 2000-2004 a făcut parte din staff-ul naţionalei Angliei care în 2002 a devenit numărul 1 mondial şi în 2003 a câştigat Cupa Mondială, apoi între 2004-2006 a fost antrenor principal al Angliei, cele mai notabile succese fiind cu Africa de Sud şi Australia. Între 2007-2009 a fost antrenor principal la Edinburgh, cu care a terminat pe locul secund în Liga Celtică în 2009, între 2009-2012, antrenor principal al Scoţiei, cu victorii în faţa Africii de Sud, Australiei şi Argentinei, iar între 2013-2016 antrenor principal la Bristol, echipă pe care a promovat-o în Premiership în 2016, după 8 ani.Selecţionata României va debuta în Rugby Europe Championship, ediţia 2020, pe 1 februarie în deplasare, cu Georgia. "Stejarii" vor avea apoi încă două meciuri în deplasare, pe 8 februarie, cu Portugalia şi pe 7 martie, cu Rusia şi două partide pe teren propriu, pe 22 februarie, cu Spania şi pe 14 martie, cu Belgia.AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Dragomir , editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Romanian Rugby Federation / Facebook