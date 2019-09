Reporteri fără Frontiere: Atacurile împotriva distribuţiei presei, o formă de cenzură ce trebuie urmărită

14:20

Peste 5.000 de studenţi de anul I au început luni cursurile Universităţii Politehnica din Bucureşti.La ceremonia de deschidere a noului an universitar a fost prezent şi ministrul Cercetării şi Inovării, Nicolae Hurduc."De aproape 30 de ani urmăresc cu atenţie clasamentele universitare, principiile care stau la baza ierarhizării universităţilor şi pot să vă spun că Universitatea Politehnică Bucureşti a avut o evoluţie robustă. Nu întâmplător se află pe locul 1 în clasamentele care au la bază performanţele din cercetare şi această evoluţie vă dă ocazia să aveţi un corp profesoral de excepţie şi vă dă ocazia să vă pregătiţi în mod corespunzător pentru viaţă. (...) Ştiţi că evoluţia tehnologică a societăţii are loc într-un ritm atât de rapid, încât ne vine greu de multe ori să o înţelegem şi să o digerăm. Ce este de făcut în aceste condiţii, în condiţiile în care a apărut conceptul de inteligenţă artificială, în care au apărut scenarii, în care se spune că oamenii vor fi distruşi de roboţi în viitor - eu nu cred în aceste scenarii, cred în inteligenţă artificială pentru că ne face să înţelegem mai bine cum funcţionează creierul nostru. (...) Ce avem noi deocamdată în avantaj în competiţia cu inteligenţa artificială este partea de creativitate", a arătat Hurduc.Ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, a sfătuit proaspeţii studenţi ai UPB să nu le fie frică de eşecuri şi să aibă încredere în ei."Mă bucur să fiu aici cu generaţia nouă a României, acesta este viitorul României. (...) Să nu vă fie frică de eşecuri. (...) Israel este un stat puternic, prosper, cu o economie foarte puternică şi faptul că Israel este astăzi ce este nu întotdeauna aşa era. În anii 50, anii 60 am trecut prin multe greutăţi. Economia noastră nu era aşa de puternică, am avut mulţi duşmani, dar două lucruri cred că ne-au ajutat să devenim ce suntem astăzi: unul - învăţământul, al doilea este că am avut încredere în noi înşine. Orice problemă pe care am avut-o, orice obstacol peste care a trebuit să trecem a fost numai un obstacol. Este un sfat pe care vreau să vi-l dau: să aveţi încredere în voi. Încă un motiv pentru care Israel este ce este astăzi este din cauză că în ADN-ul nostru avem şi ADN român, mulţi din România care au plecat şi au venit în Israel sunt sau fac parte din societate şi pentru asta vreau să vă mulţumesc vouă, pentru că mulţi dintre ei au învăţat aici, la UPB. Să aveţi succes!", a fost mesajul diplomatului.Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a remarcat că UPB este o universitate ce creşte an de an.''Nu numai că este universitatea cu cele mai prestigioase rezultate din perspectiva cercetării ştiinţifice, nu numai că este universitatea cu cel mai modern şi mai mare campus din ţară, dar este o universitate ce pune educaţia pe primul loc. Educaţie şi cercetarea sunt misiunile principale, dar nu sunt simultane, sunt succesive. Este o universitate care are cea mai mare aulă dintre toate universităţile româneşti. Este o aulă care peste mai puţin de doi aici se vor reuni 1.000 de rectori ai universităţilor din 1.150 ţări. Este un motiv de mare mândrie pentru întreg învăţământul superior românesc. Toate rezultatele Politehnicii, toţi studenţii Politehnicii sunt un motiv de mândrie pentru întreg învăţământul superior românesc şi o spun din perspectiva de preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România", a precizat Cîmpeanu.Şi rectorul UPB, Mihnea Costoiu, le-a dat sfaturi studenţilor."Veţi cunoaşte mulţi oameni, veţi vedea locuri noi şi veţi învăţa domenii care vă vor defini traiectoria în carieră. (...) Sunteţi începutul unei noi era a ingineriei. (...) Primul lucru pe care vreţi să îl conştientizaţi este valoarea studiilor acestei universităţi, valoarea cursurilor acestei universităţi, valoarea acestei universităţi. (...) Veţi avea parte de foarte multe cursuri aplicate, de proiecte, de seminarii predate de cei mai buni experţi din ţară şi nu numai din ţară. (...) Nu va fi uşor. Veţi descoperi că a fi inginer înseamnă a avea capacitatea de a construi, de a inova, de a găsi soluţii pentru problemele din lumea reală. Veţi intra în unul dintre cele mai bine plătite domenii din ţară în acest moment şi în viitor. (...) Comunitatea este una dintre valorile noastre fundamentale. Nu este o şcoală uşoară", a declarat Costoiu.Preşedintele Senatului UPB, Ecaterina Andronescu, a afirmat că fiecare generaţie care trece prin această universitate adaugă valoare."Astăzi, Politehnica noastră are 30 de mii de studenţi, 1.350 de cadre didactice şi cam tot atâta personal de administrare. (...) Fiecare generaţie de profesori şi studenţi a adăugat câte ceva la valoarea şcolii noastre. Sunt mulţi profesori despre care ar merita să vorbim şi eu îmi fac această datorie de onoare ca, în primul curs, să vorbesc studenţilor mei despre profesorii pe care eu i-am avut şi care au construit facultatea. (...) Noi nu putem să trăim numai din istorie, e foarte bine să ai o istorie care îţi dă valoare, dar nu poţi să trăieşti numai din istorie. De aceea cred că fiecare generaţie şi generaţia profesorilor de astăzi adaugă permanent câte ceva universităţii noastre", a adăugat Andronescu. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)