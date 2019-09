Un fost soldat SS, care a executat cel puţin 86 de oameni, a murit la 96 de ani. Karl Muenter nu a regretat niciodată nimic şi a dat vina pe victime

12:20

Danielle Cohn, o tânără influeceriţă, a stârnit interesul mediei mai ales după ce la începutul acestui an s-a prefăcut că se căsătoreşte în Las Vegas şi că este însărcinată cu fostul ei iubit, Mikey Tua, youtuber, doar pentru a le creşte numărul de vizualizări. În timp ce tânăra pretinde că are 15 ani, tatăl ei spune că de fapt are 13 ani. Tânără are peste 3,7 milioane de urmăritori pe Instagram şi peste 1,4 milioane de subscriberi pe pe YouTube. Danielle a început să fie cunoscută în mediul onl...