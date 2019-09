Clipe groaznice pentru familia fetiței de 11 ani, ucisă de un olandez! Adriana a fost luată de la morgă și dusă acasă

09:40

Alexandru Cumpănașu a reacționat dur în cazul copilei de 11 ani din Dâmbovița, care a fost găsită moartă ieri. În timpul declarațiilor tranșante, el a sublinitat că eforturile făcute de autoritățile din România, după ce a fost anunțată dispariția fetiței, nu au fost suficiente. În plus, unchiul Alexandrei Măceșanu a amintit și despre ancheta de […] The post Alexandru Cumpănașu, prima reacție după moartea copilei de 11 ani din Dâmbovița! Se schimbă tot ce știai appeared first on Cancan.ro.