Marea Britanie: Curtea Supremă anunţă marţi decizia privind suspendarea parlamentului de premierul Johnson

Cea mai cunoscută cursă din lume care sărbătoreşte învingătoarele în lupta cu cancerul şi promovează prevenţia - Race for the Cure - devine, anul acesta, în 29 septembrie, cea mai mare cursă europeană dedicată sănătăţii, la start aliniindu-se, pentru prima dată, 16 oraşe europene simultan."La ediţia a cincea a evenimentului Happy Run - Race for the Cure, care va avea loc duminică, 16 oraşe europene - Bucureşti, Brescia, Matera, Sofia, Split, Sankt Petersburg, Belgrad, Braga, Kosovo, Gdansk, Tbilisi, Atena, Bruxelles, Anvers, Namur, Sarajevo - dau naştere celei mai mari curse caritabile destinate sănătăţii. Îmi doresc să fim mai mulţi bucureşteni participanţi la cursă decât anul trecut. În 2018 am fost aproape 3.500, anul acesta aş vrea să fim 5.000. E important să mergem, pentru a putea strânge astfel fonduri pentru femeile fără posibilităţi financiare, pentru a face analize medicale gratuite", a declarat Andreea Esca, ambasador al Fundaţiei Renaşterea, luni, într-o conferinţă de presă dedicată evenimentului. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOEa a atras atenţia că, în prezent, deşi este anul 2019, mor prea multe femei de cancer. Dacă în Belgia rata de supravieţuire a femeilor diagnosticate cu cancer în stadiu 1 - 2 este de 84%, în România rata de supravieţuire este de numai 64%, iar diferenţa are drept cauză faptul că depistarea bolii se face mai târziu în ţara noastră."E nevoie de implementarea programului de screening pentru cancerul de sân, de continuarea programului de screening pentru cancerul de col uterin, e nevoie de acces la medicina personalizată pentru persoanele diagnosticate cu cancer", a spus Andreea Esca.Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat că a cunoscut un "doctor" care tratează foarte bine orice boală - sportul. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"Am reuşi să prevenim orice afecţiune gravă dacă l-am lua pe acest doctor în echipă", a susţinut Covaliu. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOMinistrul Tineretului şi Sportului, Constantin Bogdan Matei, prezent la conferinţa de presă, a precizat că va transmite cluburilor sportive şi tuturor federaţiilor să alcătuiască echipe care să participe la cursa din 29 septembrie. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOAmbasadorul Italiei la Bucureşti, Marco Giungi, şi-a exprimat bucuria că Ambasada Italiei este partener al Happy Run de la prima ediţie, din 2015, şi a spus că, din păcate, numărul femeilor care îşi pierd viaţa din cauza cancerului de sân este destul de mare."Să ne gândim câte dintre aceste femei ar fi putut supravieţui dacă ar fi detectat boala mai devreme. Din păcate, sunt oameni care ignoră faptul că informaţia este esenţială, la fel ca prevenţia şi depistarea precoce. Suntem mândri că de la prima ediţie colaborăm cu Fundaţia Renaşterea", a declarat ambasadorul Marco Giungi. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOSecretarul de stat Tiberius Brădăţan a subliniat că Ministerul Sănătăţii are în curs de implementare un program de screening pentru cancerul de sân, urmând ca în 17 octombrie să fie prezentate protocoalele, iar în a doua etapă, în noiembrie, va începe etapa de screening. Programul beneficiază de fonduri europene şi de la Ministerul Sănătăţii.Preşedintele Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană, a precizat că Think Pink Europe, alcătuită din organizaţii non-guvernamentale din state europene, a luat hotărârea ca Race for the Cure să fie organizată, anul acesta, în aceeaşi zi în toate cele 16 oraşe europene. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"La început în Think Pink Europe au fost cinci ţări - Belgia, Bosnia Herţegovina, Grecia, Italia şi România. În prezent, din asociaţie fac parte 20 de ţări. Încercăm să trimitem mesajul nostru către generaţia tânără. Pentru Fundaţia Renaşterea, Happy Run reprezintă, în egală măsură, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea şi depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor că primul pas pentru o viaţă sănătoasă este prevenţia", a afirmat Mihaela Geoană.Anul acesta, competiţia este structurată pe cinci categorii, oferind participanţilor posibilitatea de a alege între: 5 km - plimbare (Fitness walk); 1 km - plimbare (Fun Walk); 5 km - competiţie alergare femei/ bărbaţi; 1 km - competiţie alergare copii 5 - 9 ani; 5 km - competiţie alergare copii 10 - 14 ani.Şi la această ediţie, organizatorii încurajează şcolile şi companiile să formeze echipe pentru a participa la competiţia pentru cea mai numeroasă, cea mai inimoasă, cea mai amuzant costumată şi cea mai gălăgioasă echipă.Fundaţia Renaşterea a pregătit surprize şi activităţi destinate întregii familii: încălzirea în ritm de dans cu un antrenor Worldclass, activităţi recreative şi educative pentru copii, cu animatori şi mascote, premii pentru câştigători constând în biciclete şi echipamente sportive, vouchere cu abonamente la Worldclass, tombolă cu premii (sejur în Antalya pentru două persoane).A cincea ediţie a evenimentului Happy Run - Race for the Cure are loc sub patronajul Administraţiei Prezidenţiale, al Ambasadei Italiei la Bucureşti, cu susţinerea oficială a Ministerului Sănătăţii, a Ministerului Tineretului şi Sportului, a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.Înscrierile se pot face pe www.blt.ro/race-for-the-cure-romania-happy-run.html, până în 28 septembrie, şi în ziua cursei, 29 septembrie, în Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, între orele 8,00 şi 10,00. AGERPRES/(AS - autor: Marina Bădulescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)