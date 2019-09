Uniţi pentru drepturile omului | Zeci de ţări, inclusiv din cadrul UE, denunţă situaţia drepturilor omului din Arabia Saudită

17:20

„Se întâmplă de cel puţin 3 ori pe săptămână: Mă trezesc masturbându-mă, respirând greu şi aproape de a avea orgasm. Întotdeauna am orgasm şi apoi adorm din nou. Sună minunat, nu? Nu e chiar aşa. Episoadele astea frecvente sunt principalele simptome ale sexsomniei - o afecţiune foarte rară a somnului care îi determină pe cei care suferă de ea să se masturbeze sau chiar să facă sex în timp ce dorm. Deşi nu am fost diagnosticată oficial cu sexsomnie, dar am avut astfel de episoade de când mă ştiu....