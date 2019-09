Parchetul General preia cazul privind uciderea fetei de 11 ani din Gura Şuţii

16:20

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că pentru el cea mai importantă competiţie este Liga I, însă a precizat că în niciun caz nu va neglija Cupa României.El a explicat că în partida de miercuri cu CSM Reşiţa, din şaisprezecimile Cupei României, va folosi jucători care au evoluat mai puţin."Este un meci pe care vrem să-l câştigăm, chiar dacă nu va fi un meci simplu. Am văzut CSM Reşiţa, are jucători de calitate. Nu le cunosc bine numele, dar sunt interesanţi, am discutat cu staff-ul meu despre ei. Dar Reşiţa are o echipă destul de bună şi sunt sigur că va veni aici să joace. Este un meci de Cupă şi se ştie că apar mereu surprize. Am vorbit cu băieţii şi sper să jucăm cu maximum de concentrare pentru a putea câştiga. Şi băieţii accidentaţi şi-au revenit, apoi voi încerca să îi bag şi pe cei care au evoluat mai puţin şi în acest fel să îi odihnesc pe cei care au dus greul. Pentru Universitatea Craiova, Cupa României este clar un obiectiv. Pentru mine însă, aşa cum am spus, cel mai important este campionatul, însă sigur nu neglijăm Cupa. Jucăm fiecare meci pentru a câştiga", a spus el."Băieţii sunt pe un drum ascendent, au demonstrat la Mediaş că pot să joace la un anumit nivel. Noi ne dorim să avem posesia mingii mereu, ne dorim să ajungem să finalizăm, dar sunt şi momente când şi adversarul are un vârf de formă. Eu cred că după pauza care va urma echipa va arăta mult mai bine, prin faptul că şi accidentaţii vor fi într-o formă fizică bună. Sper să nu mai avem surprize şi să se accidenteze alţii. Postul lui Nicuşor Bancu este de fundaş stânga, aici a jucat foarte bine atât la club cât şi la naţională. Însă el, din punctul meu de vedere, este un jucător polivalent care poate juca şi pe alte posturi la fel sau chiar mai bine. El e apt, a făcut antrenamentul complet", a adăugat Piţurcă.Tehnicianul nu s-a arătat nemulţumit de faptul că înainte cu doar o zi echipa din Liga a III-a condusă de Adrian Mititelu, FC U Craiova 1948, va juca pe Stadionul Ion Oblemenco. "La prima conferinţă de presă am spus că îmi doresc să joace pe stadionul acesta şi cealaltă echipă din Craiova (n.r. - FC U Craiova 1948). Am fost luat în râs atunci, dar iată că o să joace. Vor juca înaintea noastră şi sigur că terenul se va strica, dar asta e situaţia. În ziua meciului gazonul va fi pregătit cât se poate de bine, iar noi vom juca pe ce vom avea la dispoziţie", a menţionat acesta.În cazul în care gazonul va fi înlocuit de primărie, Universitatea Craiova va evolua o perioadă pe Stadionul Extensiv. "Vom juca tot în Craiova, pe Extensiv. Îl pregătim şi jucăm pe el. Am văzut gazonul de acolo, am fost pe el, e bun, nu sare mingea cine ştie cum... deci avem unde să jucăm, nu trebuie să plecăm din oraş", a precizat Piţurcă .Carlos Fortes, al cărui transfer la gruparea israeliană FC Ashdod a căzut, a revenit la antrenamentele echipei oltene. Piţurcă a anunţat de asemenea că U Craiova aşteaptă cartea verde de la FIFA pentru a-l legitima pe atacantul bosniac Goran Zakaric. "Săptămâna trecută îl felicitam pe Fortes pentru ce a făcut la Craiova, dar am zis atunci să aşteptăm să se finalizeze transferul. El este jucătorul nostru, a intrat în programul normal al echipei şi se luptă pentru a fi titular. Cât despre Zakaric, aşteptăm să primească de la FIFA cartea verde, iar asta o să mai dureze o săptămână sau două. Deocamdată e şi accidentat, nu foarte grav, dar de câteva zile nu face antrenamente cu echipa. El este un jucător valoros de care avem nevoie", a mai spus Piţurcă.Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte, miercuri, de la ora 18:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, formaţia CSM Reşiţa, într-o partidă contând pentru şaisprezecimile de finală ale Cupei României.AGERPRES (V-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)