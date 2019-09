Andrei Niculescu despre forma dezastruoasă a Barcelonei: „În loc de reacție de orgoliu, s-a dus la Granada ca să joace ceva între foarte prost și oribil”

18:30

Azi, la Scala din Milano, are loc galfa FIFA The Best. Evenimentul începe la ora 21:30. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Virgil Van Dijk sunt cei trei finaliști care se luptă pentru premiul The Best. Câștigătorul este ales ca urmare a voturilor exprimate de fani, jurnaliști, selecționeri și căpitanii echipelor naționale în perioada 31 iulie 19 august 2019. Premiul este acordat pentru performanțele reușite din 16 iulie 2018 până în 19 iulie 2019. ...