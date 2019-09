România poate acorda fermierilor un avans de până la 70% din plăţile directe în această toamnă

18:20

Filme realizate de Werner Herzog, Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan vor putea fi văzute la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc în perioada 18 - 27 octombrie."Ca în fiecare an, şi în 2019, line-up-ul de la Cannes a arătat ca o veritabilă bătălie între titanii cinematografiei mondiale de categorie grea, cu vârste cuprinse între 30 şi 82 de ani. O confruntare în stil liber a forţelor creatoare de geniu care, în octombrie, se va rejuca la Bucureşti. Selecţia de la Cannes reuşeşte să îmbine, măiestru, tinere talente emergente, cu monştri sacri, pelicule europene cu ceva nou şi excitant din Asia şi cu producţii americane aşteptate sau nescontate. Acest melanj aşteptat cu sufletul la gură, mereu entuziasmant, a devenit, în timp, o identitate de brand", se arată într-un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.Proiecţiile din cadrul celei de-a zecea ediţii a festivalului vor putea fi urmărite la Cinema Pro, Cinema "Elvire Popesco", Cinema Muzeul Ţăranului, Cinemateca Union şi Institutul Cervantes. Biletele se pun în vânzare începând din 1 octombrie.Cinefilii vor avea posibilitatea să vadă "Family Romance", regia Werner Herzog (producţie care a beneficiat de o proiecţie specială la Cannes 2019), "Le Jeune Ahmed", regia Luc şi Jean-Pierre Dardenne" (premiu pentru regie), "Roubaix, une lumiere", regia Arnaud Desplechin (prezent în competiţie la Cannes 2019), "Sorry We Missed You", regia Ken Loach (prezent în competiţie la Cannes 2019), "The Traitor", regia Marco Bellocchio (prezent în competiţie la Cannes 2019), "Matthias et Maxime", regia Xavier Dolan (prezent în competiţie la Cannes 2019).Ca în fiecare an, Les Films de Cannes a Bucarest prezintă în premieră filmul care a câştigat Palme d'Or: "Parasite", de Bong Joon-ho.Invitatul special al festivalului, regizorul francez Claude Lelouch, va deschide proiecţiile cu "Un homme et une femme", unul dintre puţinele filme care au câştigat deopotrivă premiile Palme d'Or şi Oscar.Ediţia a zecea a Les Films de Cannes a Bucarest este organizată de Asociaţia Cinemascop şi Voodoo Films şi realizată în parteneriat cu Ambasada Franţei şi Institutul Francez din Bucureşti.Proiectul cultural este finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Centrul Naţional al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD, Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.