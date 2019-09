Un șofer de pe un camion care transportă carne a rezolvat unul dintre marile mistere din Al Doilea Război Mondial

17:10

Sid Haig, un actor de legendă al filmelor horror şi nu numai, din a cărui carieră fac parte titluri precum „House of 1000 Corpses”, „The Devil's Rejects” sau „The Lords of Salem”, a murit la vârsta de 80 de ani, conform unui anunţ făcut de soţia sa pe social media, transmite luni The Wrap, citat […] Post-ul Sid Haig, o legendă a filmelor horror, a murit la 80 de ani apare prima dată în Libertatea.