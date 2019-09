Craiova a anunţat transferul! Noua achiziţie: atacant de 1.25 de milioane de euro

19:50

Nicholas David Ionel a devenit jucătorul român cu cea mai importantă ascensiune în ultimele două săptămâni, după ce a reuşit, la 16 ani, să câştige titluri ITF consecutive, mai întâi la Braşov, apoi la Târgu Mureş. “Până acum, şi când treceam un tur era foarte bine. Când am văzut că l-am câştigat pe primul, pe cel de la Braşov, am văzut că nu este chiar atât de greu. Am jucat foarte bine şi am reuşit să le câştig pe ambele”, face rezumatul ultimelor 15 zile bucureşteanul, pentru ProSport. “Sună...