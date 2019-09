FIFA THE BEST // VIDEO + FOTO Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Virgil Van Dijk luptă pentru trofeul The Best » Jurgen Klopp e antrenorul anului

ACUM Scala din Milano, are loc gala FIFA The Best. Evenimentul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TVR 1. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Virgil Van Dijk sunt cei trei finaliști care se luptă pentru premiul The Best. update 21:55Jurgen Klopp este desemnat cel mai bun antrenor al anului. Neamțul care a câștigat UEFA Champions League cu Liverpool i-a învins pe Pep Guardiola și Mauricio Pochettino. ...

