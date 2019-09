Celebra atletă din România își vinde garderoba pe Facebook! Cere 500 lei pentru o haină de blană, 200 de lei pentru o rochie și…

15:30

Maşina la volanul căreia se afla cetăţeanul olandez, considerat suspect principal în cazul crimei din Dâmboviţa, a fost înregistrată de camerele de supraveghere a traficului în momentul când ieşea din localitatea Produleşti, zonă în care se află şi câmpul unde a fost găsit corpul neînsufleţit al Adrianei Mihaela Fieraru, fetiţa de 11 ani din Gura Şuţii. Suspectul […]